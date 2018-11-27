2018-11-27T07:48:10+03:00
Происшествия

Ижевчанин лишился более 16 000 рублей, поверив лже-сотрудникам банка

Злоумышленники сообщили, что необходимо оплатить страховой взнос по кредиту
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: news.ykt.ruФото: news.ykt.ru
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В Ижевске в полицию обратился 35-летний ижевчанин, который рассказал о том, что его обманули двое неизвестных.

- Со слов потерпевшего, на его мобильный телефон позвонили двое и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что необходимо оплатить страховой взнос по кредиту, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

Мужчина перевел и перевел указанную сумму. Затем лже-сотрудники также сообщили, что также необходимо получить деньги, которые он ошибочно перевел ранее. Потерпевший вновь поверил звонившим и перечислил деньги. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему»». Сумма ущерба превысила 16 000 рублей. Уже установлено, что номера мобильных телефонов, с которых поступали звонки потерпевшему, зарегистрированы в Московской области.

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