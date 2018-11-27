Ижевчанин лишился более 16 000 рублей, поверив лже-сотрудникам банка
В Ижевске в полицию обратился 35-летний ижевчанин, который рассказал о том, что его обманули двое неизвестных.
- Со слов потерпевшего, на его мобильный телефон позвонили двое и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что необходимо оплатить страховой взнос по кредиту, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ижевску.
Мужчина перевел и перевел указанную сумму. Затем лже-сотрудники также сообщили, что также необходимо получить деньги, которые он ошибочно перевел ранее. Потерпевший вновь поверил звонившим и перечислил деньги. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему»». Сумма ущерба превысила 16 000 рублей. Уже установлено, что номера мобильных телефонов, с которых поступали звонки потерпевшему, зарегистрированы в Московской области.
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