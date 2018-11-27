В Удмуртии рабочий пострадал на стройке
В Удмуртии рабочий пострадал от взрыва компрессора и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- 11 сентября мужчина белил сарай, используя компрессорное устройство. Во время работы оно взорвалось, мужчина получил серьезные травмы, - сообщает ведомство.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда». Проводятся проверки, назначены экспертизы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке:
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»