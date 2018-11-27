В Удмуртии рабочий пострадал на стройке

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-27T08:52:35+03:00

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В Удмуртии рабочий пострадал от взрыва компрессора и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 11 сентября мужчина белил сарай, используя компрессорное устройство. Во время работы оно взорвалось, мужчина получил серьезные травмы, - сообщает ведомство.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда». Проводятся проверки, назначены экспертизы.

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