В Ижевске жители смогут поучаствовать в прогулке с врачом
В Ижевске 1 декабря в зоопарке пройдет прогулка с врачом на тему «Реальность СПИДа и гепатита». Об этом сообщает управление администрации города.
Все участники будут информированы о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, смогут проконтролировать артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, а также получить рекомендации по здоровому образу жизни.
После лекции, желающие могут поучаствовать в разминке и оздоровительной ходьбе по аллеям парка имени Кирова с посещением зоопарка.
Приглашаются все желающие, форма одежды спортивная, обувь удобная.
Время: 9.30
Место: зоопарк у фигуры волка.
Сколько: бесплатно
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