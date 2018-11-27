В Ижевске жители смогут поучаствовать в прогулке с врачом

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-27T09:21:57+03:00

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В Ижевске 1 декабря в зоопарке пройдет прогулка с врачом на тему «Реальность СПИДа и гепатита». Об этом сообщает управление администрации города.

Все участники будут информированы о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, смогут проконтролировать артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, а также получить рекомендации по здоровому образу жизни.

После лекции, желающие могут поучаствовать в разминке и оздоровительной ходьбе по аллеям парка имени Кирова с посещением зоопарка.

Приглашаются все желающие, форма одежды спортивная, обувь удобная.

Время: 9.30

Место: зоопарк у фигуры волка.

Сколько: бесплатно

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