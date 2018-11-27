Удмуртию посетит полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров
В Удмуртию 28 ноября, в среду, приедет новый полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
О целях и планах визита пока не известно. Игорь Комаров был назначен полномочным представителем президента в ПФО 7 сентября 2018 года.
Напомним, последние шесть лет пост полномочного представителя президента в ПФО занимал Михаил Бабич, 28 августа он назначен новым российским послом в республике Беларусь.
В октябре Игорь Комаров уже познакомился с Башкирией, Ульяновской областью, Кировской областью и Чувашией. В начале ноября был в Пермском крае и Самарской области.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»