Удмуртию посетит полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров

СЕГОДНЯ 10:55 2018-11-27T13:09:14+03:00

В республике он побывает первый раз

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В Удмуртию 28 ноября, в среду, приедет новый полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

О целях и планах визита пока не известно. Игорь Комаров был назначен полномочным представителем президента в ПФО 7 сентября 2018 года.

Напомним, последние шесть лет пост полномочного представителя президента в ПФО занимал Михаил Бабич, 28 августа он назначен новым российским послом в республике Беларусь.

В октябре Игорь Комаров уже познакомился с Башкирией, Ульяновской областью, Кировской областью и Чувашией. В начале ноября был в Пермском крае и Самарской области.

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