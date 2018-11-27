2018-11-27T10:58:24+03:00
Общество

Еще 75 тысяч жителей Удмуртии получили доступ к 4G-связи от Tele2

LTE-технологией оператора в республике могут пользоваться 1,4 млн человек
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Компания Tele2 продолжает развитие высокоскоростного мобильного Интернета в Удмуртии. В этом году сеть четвертого поколения от Tele2 стала доступна еще 75 тысячам жителей региона. Преимуществами LTE-технологии оператора на сегодняшний день могут воспользоваться более 1,4 млн человек, проживающих в республике.

Новый стандарт высокоскоростного интернета 4G от Tele2 стал доступен жителям Удмуртии в апреле 2017 года. В 2018 году оператор сосредоточился на увеличении емкости действующей сети в крупных городах и расширении покрытия в малых населенных пунктах республики. За 10 месяцев этого года количество базовых станций LTE в регионе увеличилось вдвое, услуга высокоскоростного интернета четвертого поколения стала доступна 92% жителей Удмуртии.

В течение 2018 года новые базовые станции 4G были построены в десятках населенных пунктов Завьяловского, Увинского, Воткинского, Малопургинского, Вавожского, Шарканского, Можгинского, Алнашского, Игринского, Дебесского и других районов республики. Свыше 75 тысяч жителей этих поселений теперь могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости 4G.

Развитие LTE-сети Tele2 ведет параллельно с расширением географии 3G-сети в тех населенных пунктах, где технология остается востребованной. В 2018 году доступ к этому стандарту связи получили еще 80 тысяч жителей республики. Таким образом, 94% населения региона на сегодняшний день доступны преимущества скоростного мобильного интернета Tele2.

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