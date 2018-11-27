В Удмуртии в первом чтении приняли профицитный бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-27T13:05:33+03:00

Госдолг на 1 января 2019 года должен составить 47 млрд рублей

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Госдолг на 1 января 2019 года должен составить 47 млрд рублей

Во вторник, 27 ноября, депутаты госсовета приняли в первом чтении профицитный бюджет на будущий год. Согласно законопроекту, объем доходов составит 65,4 млрд рублей, объем расходов - 64,4 млрд рублей. В итоге профицит будет на уровне 947,8 млн рублей.

Также отмечается, что к 1 января 2019 года госдолг должен составлять 47 млрд рублей, к 2020 - 46 млрд рублей.

Кстати, члены партии КПРФ отказались поддержать законопроект в первом чтении, сообщив, что ко второму чтению предоставят правки. А фракция ЛДПР вовсе воздержалась от голосования за законопроект.

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