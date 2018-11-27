В Удмуртии задержали мужчину, который незаконно убил лося

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-27T13:20:48+03:00

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В Удмуртии задержали 63-летнего жителя поселка Игра за незаконный отстрел лося. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в дежурную часть обратился егерь Новозятцинского лесничества. Он сообщил, что на территории лесничества стоит подозрительный автомобиль.

- Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, у которого не было права отстрела животных на территории этого лесничества. С места происшествия изъята шкура лося, мясо, ружье, патроны, - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

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