2018-11-27T14:25:09+03:00
Общество

В Ижевске владельцы домашних животных смогут бесплатно проконсультироваться у специалистов

Им расскажут про содержание животных, ветеринары проконсультируют
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В четверг, 29 ноября, в Ижевске владельцы домашних животных смогут получить бесплатную консультацию у специалистов. Эта акция приурочена к Всемирному дню домашних животных. Как сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии, ветеринары проведут прием, ответят на вопросы по содержанию питомца и как их правильно кормить.

Акция пройдет 29 ноября, с 12.00 до 16.00 во всех ветеринарных лечебницах:

Центральная ветеринарная лечебница - ул. Воткинское шоссе, 29, тел. 45-85-82

Первомайская ветеринарная лечебница - ул. Красноармейская, 103а, тел. 78-68-36

Ленинская ветеринарная лечебница - ул. Баранова, 90, тел. 71-05-26

Устиновская ветеринарная лечебница - ул. Молодёжная, 22, тел. 36-63-77

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