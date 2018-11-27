В Ижевске владельцы домашних животных смогут бесплатно проконсультироваться у специалистов
В четверг, 29 ноября, в Ижевске владельцы домашних животных смогут получить бесплатную консультацию у специалистов. Эта акция приурочена к Всемирному дню домашних животных. Как сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии, ветеринары проведут прием, ответят на вопросы по содержанию питомца и как их правильно кормить.
Акция пройдет 29 ноября, с 12.00 до 16.00 во всех ветеринарных лечебницах:
Центральная ветеринарная лечебница - ул. Воткинское шоссе, 29, тел. 45-85-82
Первомайская ветеринарная лечебница - ул. Красноармейская, 103а, тел. 78-68-36
Ленинская ветеринарная лечебница - ул. Баранова, 90, тел. 71-05-26
Устиновская ветеринарная лечебница - ул. Молодёжная, 22, тел. 36-63-77
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