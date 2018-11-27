В Ижевске владельцы домашних животных смогут бесплатно проконсультироваться у специалистов

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-27T14:25:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 29 ноября, в Ижевске владельцы домашних животных смогут получить бесплатную консультацию у специалистов. Эта акция приурочена к Всемирному дню домашних животных. Как сообщает главное управление ветеринарии Удмуртии, ветеринары проведут прием, ответят на вопросы по содержанию питомца и как их правильно кормить.

Акция пройдет 29 ноября, с 12.00 до 16.00 во всех ветеринарных лечебницах:

Центральная ветеринарная лечебница - ул. Воткинское шоссе, 29, тел. 45-85-82

Первомайская ветеринарная лечебница - ул. Красноармейская, 103а, тел. 78-68-36

Ленинская ветеринарная лечебница - ул. Баранова, 90, тел. 71-05-26

Устиновская ветеринарная лечебница - ул. Молодёжная, 22, тел. 36-63-77

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке