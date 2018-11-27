В Ижевске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку
В Ижевске на улице Советская 27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. При этом стаж водителя всего 1,5 месяца. Об этом сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
В результате ДТП девушка получила травмы.
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода. Об этом сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
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