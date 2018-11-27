2018-11-27T16:34:18+03:00
Происшествия

В Ижевске на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку

Стаж водителя всего 1,5 месяца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске на улице Советская 27-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. При этом стаж водителя всего 1,5 месяца. Об этом сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В результате ДТП девушка получила травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода. Об этом сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

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