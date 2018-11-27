Жительница Можги отметила 90-летний юбилей
В Удмуртии в городе Можга отметила 90-летний юбилей почетный гражданин Хорошилова Ия Васильевна. За свою трудовую жизнь и общественную деятельность она награждена орденом Трудового Красного Знамени. Об этом сообщают в администрации города.
Открытку с поздравлением от президента РФ, поздравительный адрес от органов местного самоуправления юбилярше вручил председатель гордумы Корольков Валерий.
Желаем Ие Васильевне здоровья и благополучия!
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