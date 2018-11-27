2018-11-27T16:33:28+03:00
Общество

Жительница Можги отметила 90-летний юбилей

Она награждена орденом Трудового Красного Знамени
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/gorodmozhgaФото: vk.com/gorodmozhga
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В Удмуртии в городе Можга отметила 90-летний юбилей почетный гражданин Хорошилова Ия Васильевна. За свою трудовую жизнь и общественную деятельность она награждена орденом Трудового Красного Знамени. Об этом сообщают в администрации города.

Открытку с поздравлением от президента РФ, поздравительный адрес от органов местного самоуправления юбилярше вручил председатель гордумы Корольков Валерий.

Желаем Ие Васильевне здоровья и благополучия!

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