В Ижевске вынесли приговор хулигану, который сообщил о взрыве

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-27T16:35:19+03:00

Также мужчина возместит ущерб более 8 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Ижевске вынесли приговор хулигану, который 13 апреля 2018 года позвонил по номеру 112 и сообщил о взрыве газа в бизнес-центре «Мост». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было заведено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы 3 года условно с испытательным сроком на 1 год. Также он должен будет возместить ущерб за проверку достоверности сообщения о взрыве.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».