В Ижевске мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-27T17:24:09+03:00

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В Ижевске 30-летний мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей. Он потратил сумму на личные нужды. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В сентябре 2018 года преступник с телефона друга отправлял заявки на получение займов. Одобрение было получено с трех микрофинансовых организаций и одного банка. Сообщения преступник удалил. После он перевел деньги, которые пришли на счет потерпевшего себе, - сообщает ведомство.

Обман вскрылся, когда потерпевшему начали приходить сообщения об уплате ежемесячных взносов. Тогда мужчина обратился в полицию.

Заведено уголовное дело по статье «кража, совершенная с банковского счета». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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