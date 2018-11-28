2018-11-28T05:59:44+03:00
Общество

В аэропорту Ижевска могут появиться самолеты компании S7

Об этом сообщил гендиректор «Ижавиа»
Елена Перевощикова
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Фото: og.ruФото: og.ru
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Ижевский аэропорт может начать принимать самолеты российской авиакомпании S7, выполняющей внутренние и международные пассажирские перевозки.

-Оформляем допуск на Embraer-170. Возможно, скоро к нам прилетят зеленые самолеты, - сообщил на своей странице в Facebook гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников.

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