Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в ижевский пруд
В ходе проверки исполнения юридическими лицами законодательства об охране водных объектов при использовании Ижевского водохранилища прокуратура Удмуртии выявила нарушения. Так, в ижевский пруд и реку Иж организации сбрасывали сточные воды с превышением загрязняющих веществ.
Сотрудники прокуратуры установили, что одно из промышленных предприятий Ижевска загрязняет приток Ижа. Сейчас в отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
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