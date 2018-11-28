Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в ижевский пруд

СЕГОДНЯ 06:22 2018-11-28T06:22:34+03:00

Сейчас в отношении виновных возбуждены административные дела

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В ходе проверки исполнения юридическими лицами законодательства об охране водных объектов при использовании Ижевского водохранилища прокуратура Удмуртии выявила нарушения. Так, в ижевский пруд и реку Иж организации сбрасывали сточные воды с превышением загрязняющих веществ.

Сотрудники прокуратуры установили, что одно из промышленных предприятий Ижевска загрязняет приток Ижа. Сейчас в отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

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