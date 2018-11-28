2018-11-28T07:25:59+03:00
Общество

В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти

Между приятелями возник конфликт
Елена Перевощикова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В ночь с 24 на 25 ноября в Сюмсинском районе Удмуртии ранее судимый 29-летний мужчина избил до смерти своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным ведомства, местные жители распивали спиртные напитки в компании знакомых. При этом между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый избил 45-летнего собутыльника руками и ногами. После драки потерпевший отправился домой к родителям и умер от черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника удалось найти в кратчайшие сроки, при допросе он признал свою вину. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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