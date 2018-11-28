В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти
В ночь с 24 на 25 ноября в Сюмсинском районе Удмуртии ранее судимый 29-летний мужчина избил до смерти своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.
По данным ведомства, местные жители распивали спиртные напитки в компании знакомых. При этом между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый избил 45-летнего собутыльника руками и ногами. После драки потерпевший отправился домой к родителям и умер от черепно-мозговой травмы.
Злоумышленника удалось найти в кратчайшие сроки, при допросе он признал свою вину. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-16-летняя девушка и женщина пострадали в ДТП в Удмуртии (продолжение)
-В Удмуртии прикрыли деятельность межрегиональной группы наркокурьеров (продолжение)
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»