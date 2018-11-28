2018-11-28T10:43:37+03:00
Общество

В Удмуртии запустят проект «МЫ - история»

Слоган проекта – «Пишем народную историю всей страной»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/idnakarmuseumФото: vk.com/idnakarmuseum
Изменить размер текста:

В Удмуртском музее-заповеднике «Иднакар» с января 2019 года запустят проект «МЫ - история», суть которого в том, чтобы рассказать именно о свей истории. Об этом сообщают организаторы проекта.

«Пишем народную историю всей страной» - слоган проекта. На территории музея-заповедника «Иднакар» установят огромную книгу (150/80 см). На отдельных страницах будет подробная карта города Глазов, где находится музей, также карты районов Удмуртии, карта России. Справа – пустой лист. Каждый приходящий в музей, перелистнув страницу на город рождения или проживания может оставить свою историю (история села, деревни, улицы, своей семьи и т.д.).

Кстати, предполагается, что будет создан сайт, на котором можно будет прочитать все истории книги или оставить свою.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске мужчина пытался скрыть убийство пожаром, но сам не смог покинуть место преступления
В Удмуртии 317 жителей отравились алкоголем
ГИБДД просит жителей Ижевска сообщать об опасных горках
Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии
В декабре пройдут соревнования «Ижевская винтовка»
В республике запустили игру для изучения удмуртского языка
Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга
Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу “Прямой эфир”
В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти
Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в ижевский пруд
В аэропорту Ижевска могут появиться самолеты компании S7
В Ижевске мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей
В Ижевске вынесли приговор хулигану, который сообщил о взрыве