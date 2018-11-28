В Удмуртии запустят проект «МЫ - история»
В Удмуртском музее-заповеднике «Иднакар» с января 2019 года запустят проект «МЫ - история», суть которого в том, чтобы рассказать именно о свей истории. Об этом сообщают организаторы проекта.
«Пишем народную историю всей страной» - слоган проекта. На территории музея-заповедника «Иднакар» установят огромную книгу (150/80 см). На отдельных страницах будет подробная карта города Глазов, где находится музей, также карты районов Удмуртии, карта России. Справа – пустой лист. Каждый приходящий в музей, перелистнув страницу на город рождения или проживания может оставить свою историю (история села, деревни, улицы, своей семьи и т.д.).
Кстати, предполагается, что будет создан сайт, на котором можно будет прочитать все истории книги или оставить свою.
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