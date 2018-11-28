В республике запустили игру для изучения удмуртского языка

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-28T10:39:31+03:00

Она предназначена для детей от 3 до 7 лет

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27 ноября - День удмуртского языка, именно к этому празднику разработали игру для изучения родного языка.

- Игра называется «Удмурт алфавит», она для детей, также планируется запустить приложение для изучения чисел на удмуртском. В ближайшее время игры будут доступны на Android и iOS, - поделился один из разработчиков Григорий Григорьев.

Проект реализуется по инициативе УМОО «Шунды» при поддержке Фонда президентских грантов и Миннац Удмуртии.

Кроме того, удмуртский язык добавили в клавиатуру Google.

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