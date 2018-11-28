В республике запустили игру для изучения удмуртского языка
27 ноября - День удмуртского языка, именно к этому празднику разработали игру для изучения родного языка.
- Игра называется «Удмурт алфавит», она для детей, также планируется запустить приложение для изучения чисел на удмуртском. В ближайшее время игры будут доступны на Android и iOS, - поделился один из разработчиков Григорий Григорьев.
Проект реализуется по инициативе УМОО «Шунды» при поддержке Фонда президентских грантов и Миннац Удмуртии.
Кроме того, удмуртский язык добавили в клавиатуру Google.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Шудком: Удмурт Алфавит (трейлер).Удмурт алфавит шудонлы трейлер
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»