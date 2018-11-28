Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии
Во вторник, 27 ноября, в Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, автомобиль «Рено» врезался в «Ладу Гранту» и «Митсубиси».
- В результате столкновения пострадал 62-летний водитель «Лады» и его пассажир – 64-летняя женщина, - сообщает 1 отдел.
Госпитализация не потребовалась.
ВАЖНО!
Уважаемые водители!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»