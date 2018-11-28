2018-11-28T10:34:26+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии

Госпитализация не потребовалась
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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Во вторник, 27 ноября, в Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, автомобиль «Рено» врезался в «Ладу Гранту» и «Митсубиси».

- В результате столкновения пострадал 62-летний водитель «Лады» и его пассажир – 64-летняя женщина, - сообщает 1 отдел.

Госпитализация не потребовалась.

ВАЖНО!

Уважаемые водители!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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