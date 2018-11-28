ГИБДД просит жителей Ижевска сообщать об опасных горках

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-28T10:22:29+03:00

В прошлом сезоне уже были случаи, когда дети попадали под машину

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ГИБДД обращается к жителям Ижевска с просьбой рассказывать об опасных горках, которые есть в городе. Речь идет о склонах, которые ведут на проезжую часть. Ребенок в азарте игры при съезде с горки может не заметить приближающийся автомобиль, а водитель, даже заметив ребенка, не сможет мгновенно остановить машину.

- Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции Ижевска выясняют, есть ли такие опасные горки на городских улицах. Особое внимание уделяют территориям возле школ, где дети чаще всего устраивают зимние забавы и могут случайно попасть под колеса машин, проезжающих рядом. При выявлении таких участков полицейские незамедлительно сообщают об этом сотрудникам коммунальных служб, - сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Ижевску.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы заметили опасную горку или склон, ведущие на проезжую часть, сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701.

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