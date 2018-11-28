В Удмуртии 317 жителей отравились алкоголем

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-28T10:20:39+03:00

Данные представлены за 9 месяцев 2018 года

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В Удмуртии с января по сентябрь 2018 года 317 жителей отравились алкоголем, данные предоставил Роспотребнадзор Удмуртии.

- Проверки Роспотребнадзора выявили точки, где продают спиртосодержащую непищевую продукцию, с продажи снято 38 литров, в отношении виновных составили 10 протоколов об административных правонарушениях, также общая сумма штрафов составила 40,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кстати, за тот же период 2017 года было 346 отравлений.

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