В Ижевске мужчина пытался скрыть убийство пожаром, но сам не смог покинуть место преступления

СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-28T10:28:08+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, 22 ноября он пришел в гости к 61-летнему знакомому, который жил на улице Ленина. Встреча сопровождалась алкоголем и привела к ссоре.

- В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил соседа ножом в шею. Когда в результате полученных ранений тот скончался, злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе.

Он накидал на тело бумагу и другой мусор, который горит, и поджег. После этого подозреваемый хотел скрыться, но отравился продуктами горения и потерял сознание. В это время в квартире сработала противопожарная сигнализация. На место прибыли оперативные службы. Врачи привели мужчину в сознание и тот вновь попытался убежать.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны увидели в подъезде бегущего вниз по лестнице мужчину и задержали его, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.