«Это уникальный фонд!»: в Ижевске пройдет встреча с куратором фонда V-A-C

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-28T12:37:39+03:00

Также гостям выставки в ЖК «Колизей» представят несколько сцен из нового спектакля «Конармия»

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1 декабря выставка «Трагедия в углу» в ЖК «Колизей» вновь станет центром притяжения кураторов культурных проектов, художников, представителей творческих профессий и ценителей искусства. Еще бы! В Ижевск приезжает историк искусства Анна Ильченко, куратор выставочного отдела фонда V-A-C.

Фонд «Виктория — искусство быть современным» (V-A-C) поддерживает профессиональных российских художников, кураторов и исследователей, выводя их на мировой уровень. V-A-C развивает выставочную, издательскую, исследовательскую и перформативную программу на своих площадках в Венеции и Москве, а также по всему миру.

- V-A-C сотрудничает с такими музеями и галереями, как «Новый музей современного искусства» в Нью-Йорке, «Тейт Модерн» и «Уайтчепел» в Лондоне, «M HKA» в Антверпене. Фонд издает книги, посвященные русскому искусству. Коллекция фонда постоянно расширяется. Сейчас в нее входят работы ведущих мировых художников: Френсиса Бэкона, Алигьеро Боэтти, Марселя Бротарса, Лиз Дешен, Наталии Гончаровой, Уэйда Гайтона, Василия Кандинского, Люси Маккензи, Амедео Модильяни, Зигмара Польке, Майка Нельсона, Джеймса Ричардса, Герхарда Рихтера, Бриджет Райли, Эгона Шиле, Даяниты Сингх, Хито Штейерль и Кристофера Вула. Это уникальный фонд, - отмечают организаторы встречи в Ижевске.

Фото: Диля Ахмадишина

В рамках «Трагедии в углу» Анна Ильченко прочитает лекцию «Искусство в нехудожественном музее» и поделится опытом работы в таком фонде.

· Когда: 1 декабря (суббота), 18:00

· Где: ЖК «Колизей», М. Горького, 150 (вход со стороны ул. М. Горького)

· Режим работы выставки: вторник-воскресенье, 12:00-20:00 (до 16 декабря)

· Вход свободный

Разговор с режиссером

На следующий день, 2 декабря, в пространстве выставки пройдет не менее увлекательное мероприятие – разговор с режиссером Андреем Опариным. А перед беседой актеры театра «Молодой человек» представят гостям «Трагедии» несколько сцен из спектакля «Конармия»!

- Исаак Бабель на основе своих личных наблюдений (он работал военным корреспондентом в первой конной армии Буденного) создал совершенно апокалиптические рассказы. О «Конармии» я думал уже несколько лет, и вот только сейчас собралась та команда, с которой это стало возможным. Репетиция, конечно, очень интимный процесс, сложный. Спектакль только рождается, но мы решили рискнуть и показать несколько сцен из спектакля в непривычном пространстве, с участием заинтересованных зрителей. С нетерпением ждем встречи с вами для совместной работы, - рассказал режиссер постановки.

Кстати, в 2018 году Андрей Опарин вошел в Гильдию режиссеров России. Как артиста ижевские зрители видели его во многих постановках театра «Молодой человек»: среди них «Бесы», «Лес», «Вишневый сад», «Остров Уединения», «Эмигранты», «Бедная невеста» и многие другие. В качестве режиссера он поставил на сцене театра более десятка спектаклей. А сейчас Андрей готовит к премьере «Мелкие случаи из личной жизни М.М. Зощенко» в Вольском драматическом театре.

· Когда: 2 декабря (воскресенье), 18:00

· Где: ЖК «Колизей», М. Горького, 150 (вход со стороны ул. М. Горького)

· Режим работы выставки: вторник-воскресенье, 12:00-20:00 (до 16 декабря)

· Вход свободный

Напомним, выставка «Трагедия в углу» которая открылась в новом ЖК «Колизей» и объединила 34 работы молодых художников из 14 регионов России, впервые проходит в пространстве жилого комплекса. Высокие потолки, свет двух этажей комплекса позволили удачно представить объемные инсталляции, фотографии, картины и другие арт-объекты уникальной экспозиции.

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