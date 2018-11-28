2018-11-28T12:40:06+03:00
Общество

В Удмуртии потерявшейся девочке помогли сотрудники ДПС

Она проехала нужную остановку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии сотрудники ДПС помогли добраться до дома девочке, которая потерялась. Во время дежурства они заметили ее одну на дороге.

- Девочка сказала, что ехала в автобусе и пропустила свою остановку, дозвониться до родителей не могла, потому что у нее сел телефон. И она решила пойти домой пешком, - об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские довезли девочку до дома и посоветовали быть предельно аккуратной на дороге.

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