2018-11-28T12:41:24+03:00
Общество

В Удмуртии за год сожгли 1,5 тысячи зараженных хризантем

Всего установили шесть случаев
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Россельхознадзор КО и УдмуртииФото: Россельхознадзор КО и Удмуртии
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В Удмуртии 27 ноября сожгли партию хризантем – это около 1500 штук. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

Причина была в обнаружении опасного вредителя – цветочного трипса.

Напомним, что за год уже было шесть случаев ввоза в Удмуртию зараженных цветов. Все партии были уничтожены.

СПРАВКА «КП»

Трипсы - это отряд насекомых-вредителей растений, насчитывающий несколько тысяч видов. Отличаются они своеобразным строением: крайне маленькими размерами (от 0,5 до 1,5 мм), удлиненным тельцем, двумя парами узких бахромчатых крыльев, не приспособленных к длительным перелетам. Наиболее многочисленные колонии паразита способны полностью уничтожить урожай. Это насекомое к тому же переносит опасные для растений вирусные заболевания.

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