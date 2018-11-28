В Удмуртии неизвестный украл у женщины портмоне
В Ижевске 27 ноября у женщины, которая шла домой незнакомый украл портмоне.
- Произошло это на улице Красноармейская, к 47-летней женщине подошел незнакомец и открыто украл портмоне. Там находилось более 11 300 тысяч рублей и банковская карта,- сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
Сотрудники ППС оказались неподалеку и задержали молодого человека, он был пьяный. Оказалось, ранее он был судим. Ему грозит наказание до 4 лет лишения свободы.
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