«Дуры мы, дуры»: В Ижевске выступит театр «Парафраз»

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-28T13:34:24+03:00

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1 и 2 декабря состоятся обменные гастроли Государственного театра кукол Удмуртии и глазовского драматического театра «Парафраз». На сцене театра кукол – спектакль «Дуры мы, дуры» (16+), участник и победитель многих фестивалей и конкурсов, новогодняя народная комедия.

Фото: предоставлено организаторами

А кукольники Ижевска везут в Глазов спектакли «Бука» (0+) и «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (0+). Это постановки для самых маленьких зрителей и для всей семьи. «Бука» - история о зайчонке, который не может ни с кем подружиться из-за своего вредного характера. Здесь зрители принимают участие в действии и помогают героям. «Мерзни, мерзни, волчий хвост» - русская народная сказка о хитрой Лисе и простодушном Волке. Этот спектакль ответит на актуальный для нашего времени вопрос о том, как не попасться на удочку мошенникам. Режиссер-постановщик и художник этих спектаклей – Галина Лихацкая и Денис Токарев. Это главные режиссер и художник Театра кукол Ижевска, на счету которых множество совместных работ, много лет с успехом идущих на сцене театра.

И уже в феврале 2019 года кукольники вновь повезут свои спектакли в Глазов! Встреча с глазовчами – радостное событие для коллектива театра кукол.