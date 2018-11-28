2018-11-28T13:34:24+03:00
Общество

«Дуры мы, дуры»: В Ижевске выступит театр «Парафраз»

А кукольники Ижевска привезут в Глазов спектакль «Бука» и «Мерзни, мерзни, волчий хвост»
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

1 и 2 декабря состоятся обменные гастроли Государственного театра кукол Удмуртии и глазовского драматического театра «Парафраз». На сцене театра кукол – спектакль «Дуры мы, дуры» (16+), участник и победитель многих фестивалей и конкурсов, новогодняя народная комедия.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

А кукольники Ижевска везут в Глазов спектакли «Бука» (0+) и «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (0+). Это постановки для самых маленьких зрителей и для всей семьи. «Бука» - история о зайчонке, который не может ни с кем подружиться из-за своего вредного характера. Здесь зрители принимают участие в действии и помогают героям. «Мерзни, мерзни, волчий хвост» - русская народная сказка о хитрой Лисе и простодушном Волке. Этот спектакль ответит на актуальный для нашего времени вопрос о том, как не попасться на удочку мошенникам. Режиссер-постановщик и художник этих спектаклей – Галина Лихацкая и Денис Токарев. Это главные режиссер и художник Театра кукол Ижевска, на счету которых множество совместных работ, много лет с успехом идущих на сцене театра.

И уже в феврале 2019 года кукольники вновь повезут свои спектакли в Глазов! Встреча с глазовчами – радостное событие для коллектива театра кукол.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уроженка Удмуртии будет следить за особо режимными объектами в Татарстане
Жителя Ижевска наказали за группу в «ВКонтакте», где публиковались интимные фото детей
В Удмуртии неизвестный украл у женщины портмоне
В Удмуртии за год сожгли 1,5 тысячи зараженных хризантем
В Удмуртии потерявшейся девочке помогли сотрудники ДПС
«Это уникальный фонд!»: в Ижевске пройдет встреча с куратором фонда V-A-C
Минэкономики Удмуртии будет курировать туризм
Мужчину, укравшего 20 миллионов у жителей Удмуртии, задержали
В Ижевске мужчина пытался скрыть убийство поджогом, но сам не смог покинуть место преступления
В Удмуртии 317 жителей отравились алкоголем
ГИБДД просит жителей Ижевска сообщать об опасных горках
Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии
В декабре пройдут соревнования «Ижевская винтовка»
В республике запустили игру для изучения удмуртского языка
Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга
В Удмуртии запустят проект «МЫ - история»
Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу “Прямой эфир”
В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти
Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в Ижевский пруд
В аэропорту Ижевска могут появиться самолеты компании S7
В Ижевске мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей
В Ижевске вынесли приговор хулигану, который сообщил о взрыве