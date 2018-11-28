2018-11-28T13:52:37+03:00
Общество

Уроженка Удмуртии будет следить за особо режимными объектами в Татарстане

Мужчина, который до этого занимал данный пост, стал прокурором Набережных Челнов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба Прокуратуры РТФото: пресс-служба Прокуратуры РТ
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В Татарстане назначили прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Им стала уроженка Удмуртии Ольга Малых. Как сообщает КП-Казань, ранее занимавший этот пост Дмитрий Ерпелев назначен прокурором Набережных Челнов. Прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков представил Ольгу Малых 28 ноября.

Она родилась в деревне Кезского района Удмуртской АССР и в 1995 году окончила юридический факультет УдГУ. Работу в органах прокуратуры начала в 1995 году в должности помощника прокурора Набережных Челнов.

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