СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-28T16:10:57+03:00

В этом помогла комиссия по ликвидации задолженности

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В бюджет Ижевска за месяц вернули около 50 миллионов рублей задолженности по налогам и неналоговым доходам, сообщил начальник управления финансов администрации Павел Новгородцев во время комиссии по ликвидации задолженности.

Комиссия также ждет графика погашения задолженности от ряда предприятий, числящихся должниками. Если ООО «Ижевский завод керамических материалов», ООО «Ижевский электромеханический завод», ООО «Альтаир», ООО «Современные технологии машиностроения», ООО «Ижевский котельный завод», ООО «Ува-Молоко» и ООО «Камбарское райпо» не погасят долги до конца года, то администрация Ижевска обещает расторгнуть с ними договоры аренды земли.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что работа с должниками идет индивидуальная, главное, чтобы у них возникало желание выполнять обязательства.

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