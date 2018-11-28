2018-11-28T17:01:01+03:00
Общество

В Удмуртии разыскивают 14-летнего подростка

Вечером он ушел гулять и до сих пор не вернулся
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/psoregion18Фото: vk.com/psoregion18
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В Удмуртии разыскивают пропавшего подростка. 27 ноября вечером в селе Ягул Завьяловского района он ушел гулять и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает ПСО «Регион 18»

Приметы: мальчик худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. Был одет в зеленую куртку с синими вставками по бокам, синие спортивные штаны. На голове черная с белым узором шапка, при себе был серый рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшего мальчика, просят сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону: 8 (951) 195-29-71. Либо позвонить в полицию по телефону: 02 (102 с мобильных).

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