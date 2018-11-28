Кировские полицейские раскрыли убийство жителя Удмуртии, которое произошло 18 лет назад

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-28T17:27:46+03:00

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Кировские полицейские раскрыли убийство жителя Удмуртии 18-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области

В 2000 году рыбаки нашли тело мужчины, личность установить не смогли. Обход близлежащих населенных пунктов не дал результатов. Через несколько лет удалось установить, что мужчина 1947 года рождения, проживал в Удмуртии. Родственники рассказали, что он поехал в Вятские Поляны, но домой так и не вернулся.

- Сотрудники полиции нашли друга погибшего, жителя Ижевска. Мужчина рассказал, что они ехали вместе, но в дороге между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил своего знакомого, - сообщает пресс-служба.

Расследование дела по статье «убийство» продолжается. Сотрудники следственного комитета г.Киров уже несколько раз были в Удмуртии.

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