«Этого больше нигде не увидеть»: выставка, посвященная Александру Волкову, работает последнюю неделю

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-28T17:57:16+03:00

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До 29 ноября в Ижевске пройдет финальная экскурсия по выставке «Под личную ответственность». Напомним, что экспозиция, посвященная первому президенту Удмуртии, открылась в Национальном музее 15 октября. В ней отражена история Удмуртии за последние 25 лет в воспоминаниях Александра Волкова. Выставка будет открыта до 2 декабря.

О том, какие именно экспонаты представлены в музее, нам рассказала автор концепции выставки, научный сотрудник Национального музея Удмуртии им. К. Герда Диана Антонова.

- Среди экспонатов есть личные вещи первого Президента Удмуртии. Например, костюм с государственными и церковными наградами, удостоверение Президента Удмуртской Республики 2000 года за подписью Президента Российской Федерации Владимира Путина, - рассказывает Диана Антонова. - Большой интерес у посетителей могут вызвать не только исторические артефакты, но и видеоинтервью известных государственных и политических деятелей. Своими воспоминаниями о последних 25 годах истории государственного строительства Удмуртии перед открытием выставки поделились Юрий Питкевич, Алексей Прасолов, Александр Ушаков, Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и многие другие.

Представлены здесь и экспонаты, которые семья Александра Александровича передала музею лишь на время работы выставки.

О сложностях и успехах республики

Готовить выставку сотрудники музея начали еще весной этого года. Непростой задачей стал подбор предметов для воссоздания кабинета первого президента - этот вопрос обсуждали дольше всего.

- Благодаря этому в фондах музея теперь есть ценные экспонаты: кресло и настольная лампа из кабинета первого Президента Удмуртской Республики, - с гордостью говорит автор выставки.

Увидеть все экспонаты собственными глазами и узнать, как именно они подбирались, ижевчане смогут 29 ноября на авторской экскурсии Дианы Антоновой. Она расскажет о сложностях и успехах республики, ее потенциале и связи с прошлым, о том, каково это, когда президент - строитель по призванию.

Знай!

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Что: финальная авторская экскурсия по выставке «Под личную ответственность».

Когда: 29 ноября (четверг), 18:00

Где: Национальный музей Удмуртии (ул. Коммунаров, 287)

Цена: 120 рублей; для студентов, пенсионеров и школьников - 60 рублей

Билеты в кассах музея (со стороны улицы Наговицына)

Торопитесь! Выставка работает до 2 декабря. Режим работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00, четверг с 13:00 до 21:00.

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