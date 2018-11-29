2018-11-29T06:05:39+03:00
Происшествия

В Ижевске мужчина украл 24 двигателя на автомобиль «Лада Веста»

Общая сумма ущерба – миллион рублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске житель Тольятти украл 24 аккумулятора на автомобиль «Лада Веста». Как сообщает КП-Самара, у мужчины уже раньше были проблемы с законом и, судя по всему, продолжатся.

Дело в том, что ранее подозреваемый работал водителем-экспедитором и, в какой-то момент, решил улучшить свое материальное положение, стащив из кузова фуры два десятка двигателей. Ущерб оценивается в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.

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