В Ижевске мужчина украл 24 двигателя на автомобиль «Лада Веста»

СЕГОДНЯ 06:05 2018-11-29T06:05:39+03:00

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В Ижевске житель Тольятти украл 24 аккумулятора на автомобиль «Лада Веста». Как сообщает КП-Самара, у мужчины уже раньше были проблемы с законом и, судя по всему, продолжатся.

Дело в том, что ранее подозреваемый работал водителем-экспедитором и, в какой-то момент, решил улучшить свое материальное положение, стащив из кузова фуры два десятка двигателей. Ущерб оценивается в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.

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