В Удмуртии почтили память бойца «Кречет», который погиб с Ильфатом Закировым в Чечне

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-29T07:10:15+03:00

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В День матери сотрудники УФСИН по Удмуртии пришли в гости к жительнице Воткинска Татьяне Бахаревой. 18 лет назад она потеряла единственного сына Валерия – сотрудника отдела специального назначения «Кречет». Как сообщает пресс-служба ведомства, начальник отдела спецназначения Дмитрий Падерин и начальник отдела по работе с личным составом УФСИН Сергей Кирпиченко поздравили ее с Днем матери и вручили подарок – телевизор.

- Татьяна Александровна к приходу гостей приготовила обед. Для нее визиты коллег ее сына – традиционные и долгожданные, с многими из них она поддерживает теплые отношения, - сообщает пресс-служба.

22-летний Валерий Бахарев, инструктор-взрывник отдела специального назначения «Кречет». Он погиб в 2000 году, вместе с Ильфатом Закировым, во время штурмовой операции по освобождению от боевиков села Комсомольское Урус-Мартановского района Чечни. В ходе проведения операции Валерий Александрович одним из первых ворвался в здание, открыв огонь по боевикам. Прикрывая подход основной группы, он получил осколочное ранение в ногу, но даже раненый не прекращал вести прицельного огня по бандитам, пока осколок брошенной противником гранаты, попавший ему в голову, не оборвал его жизнь.

- Ильфат думал, что Валера еще живой, - рассказывал Владимир Феоктистов, участник той военной операции. - Пытался вынести товарища из-под обстрела, закрывая собой. Но тоже был ранен. Он отстреливался до последнего, прикрывая отряд, всех нас.

Посмертно Ильфату Закирову было присвоено звание Героя России, Валерий Бахарев удостоен ордена Мужества.

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