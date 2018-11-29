2018-11-29T08:04:32+03:00
Общество

«Даже в туре не забывает о физкультуре»: Диана Арбенина в Ижевске посетила фитнес-клуб

И отыграла невероятный концерт
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Александр КононовФото: Александр Кононов
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Во вторник, 27 ноября, культовая российская группа «Ночные снайперы», в рамках юбилейного тура, отыграла невероятный концерт в Ижевске. Отдав эмоции и потрясающую энергетику зрителям, у лидера рок-группы Дианы Арбениной еще хватило сил, чтобы сходить на тренировку в местный фитнес-клуб!

- Диана Арбенина в Atlantis-ParkInn. Сегодня. Зал понравился. Вроде. Мы рады, - написал на своей странице в «ВКонтакте» управляющий клубом Александр Кононов.

Фото: Александр Кононов

Фото: Александр Кононов

Российская певица оставила даже отзыв: «Я только что получила здесь классный заряд энергии. Уважайте и любите свое дело!», - написала Диана Арбенина.

А пока она готовится к выступлениям в очередном городе тура, ижевчане делятся своими эмоциями о прошедшем концерте.

- Только с концерта, которого мы ждали шесть месяцев! Диана Арбенина! Мне было очень приятно, что билет у меня на третьем ряду и прямо посередине! Прямо напротив микрофона Дианы! <…> Спасибо огромное Диане и группе «Ночные снайперы». Мы с девочками-единомышленниками протанцевали весь концерт. И, ура, раскачан наш сонный Ижевск <…> Концерт подарил самые любимые песни снайперов! Концерт убедил меня, что я правильно мыслю. А приятно быть на одной волне с такими людьми, как Диана! Спасибо! Люблю! Благодарю, - написала одна из зрительниц.

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