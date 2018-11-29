2018-11-29T08:12:36+03:00
Экономика

Группа «Т Плюс» может вложить 5 млрд рублей в строительство новой генерации на базе ТЭЦ-2 в Ижевске

Также в компании рассматривают возможность взять в концессию муниципальные сети
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: twitter.com/brechalovФото: twitter.com/brechalov
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В ближайшие годы группа «Т Плюс» может инвестировать порядка 5 млрд руб. в модернизацию оборудования ТЭЦ-2 в столице Удмуртии. Об этом в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым сообщил и.о. генерального директора, председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

– Мы всерьез рассматриваем возможность строительства новой генерации на базе ТЭЦ-2. Если на базе ТЭЦ-1 мы построили новую ПГУ (парогазовую установку – прим. ред.), там порядка 14 млрд руб. было направлено на строительство, то сейчас на базе ТЭЦ-2 тоже (рассматривается – прим. ред.) обновление генерирующей мощности, - заявил Денис Паслер.

Решение о модернизации теплоэлектростанции в компании планируют принять уже к марту следующего года.

Также Денис Паслер подвел итоги почти 2 лет работы концессионного соглашения о передаче теплосетей Ижевск ООО «Удмуртские коммунальные системы» (входит в состав группы «Т Плюс»). По его словам, за счёт вложенных в модернизацию сетей средств количество коммунальных аварий в Ижевске сократилось на 50%, а число обновленных ЦТП и насосных станций выросло в 4-5 раз.

– Поэтому мне кажется, что именно удмуртская концессия – она уже дает свои плоды, она успешна, ну и, конечно, мы дальше будем двигаться в исполнении концессии в полном объеме, - заявил он.

Кстати, с 2017 года энергетики заменили более 63 километров квартальных трубопроводов и обновили оборудование 17 центральных тепловых пунктов. Это позволило сократить сроки вхождения в отопительный сезон с 23 до 7 дней, а также снизить количество повреждений тепловых сетей на 11%.

Также Денис Паслер напомнил о строительстве теплотрассы в 1,2 километра в микрорайоне «Буммаш» после вывода котельной «Ижметмаш». Проект был реализован из собственных средств и позволил обеспечить теплом микрорайоны «Буммаш» и «Столичный».

На встрече с Александром Бречаловым стороны обсудили социально-культурные проекты. Например, один из таких – инвестирование спортивного центра СетиПарк в Ижевске.

В то же время представитель «Т Плюс» выразил заинтересованность в концессии оставшейся части муниципальных сетей Ижевска и котельных, которые не вошли в первоначальное соглашение. Соответствующая заявка в адрес администрации города уже подана.

Напомним, концессионное соглашение по теплосетям Ижевска было подписано в декабре 2016 года. До 2032 года концессионер планирует инвестировать более 9 млрд. руб. с НДС.

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