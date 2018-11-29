Около 50 млн рублей долгов возвратили в бюджет Ижевска за месяц

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-29T08:27:32+03:00

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28 ноября прошло заседание Комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города Ижевска. Организации, приглашенные на комиссию, теперь должны предоставить графики погашения своих долгов по налогам и сборам, арендной плате за земельные участки.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул: «Главное, чтобы неплательщики постоянно чувствовали дискомфорт и, как следствие, у них возникало желание добросовестно выполнять свои обязательства».

Отметим, что благодаря работе комиссии за последний месяц сократилась задолженность перед городским бюджетом по налогам на 20 млн рублей и на 22 млн рублей по неналоговым доходам. Организации выплатили в бюджеты всех уровней долги по НДФЛ, страховым взносам и земельному налогу в размере 34 млн рублей, в том числе в бюджет города 6,8 млн рублей.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru