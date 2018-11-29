2018-11-29T08:28:34+03:00
Общество

До 2 декабря изменится подход к чистке дорог в Ижевске

С 20 ноября с улиц вывезли уже 4 тысячи тонн снега
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В среду, 28 ноября, глава Ижевска Олег Бекмеметьев провел очередное совещание по результатам уборки снега с улиц города. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, каждый день на дороги выходит около 70 единиц техники и около 80 единиц ночью.

- С начала зимнего сезона уже израсходованы более 470 тонн химреагента и 6 тыс. тонн песчано-соляной смеси. С 20 ноября начался вывоз снега с городских магистралей, и в настоящее время вывезено более 4075 тонн снега, - сообщили в пресс-службе.

Просто для сравнения. Мы посмотрели другие города, которые примерно совпадают по площади и количеству осадков с Ижевском. В Барнауле, по информации с официального сайта администрации, в ночь с 27 на 28 ноября, работало 102 единицы техники (днем 66 единиц), было вывезено 3449 кубометров снега. А в Томске в сутки работает порядка 179 единиц техники, которая вывезла за 26 ноября больше 5 тысяч тонн снега.

- В настоящее время нет понятных управленческих подходов и должного контроля за работой подрядных организаций. Вы знаете все свои улицы, приведите их в порядок, так организуйте работу техники, чтобы дорога была вычищена от бордюра до бордюра, включая разделительную полосу. Срок - до конца этой недели, чтобы изменить подходы к содержанию улично-дорожной сети. Затем будем принимать жесткие меры, - сообщил Олег Бекмеметьев.

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