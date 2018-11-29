В Ижевске пройдут соревнования по мотокроссу

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-29T10:55:37+03:00

В том году проходили аналогичные соревнования

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22 декабря, в субботу, по адресу деревня Хохряки ул. Восточная возле тепличного комбината «Завьяловский» пройдут соревнования по мотокроссу памяти Николая Пешехонова.

Как сообщают организаторы, будет два заезда для каждого класса мотоциклов. В соревнованиях могут участвовать даже дети от 6 лет. Максимальное количество участников на старте – 40 человек. Все победители будут награждены медалями, кубками и дипломами.

Что нужно для участия:

- именная заявка на участие в соревнованиях;

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб., включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие 18 лет);

- документ, удостоверяющий личность

- спортивное разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР;

- зачетная классификационная книжка спортсмена

- допуск врача к соревнованиям

Предварительная программа соревнований:

07.00 - Работа мандатной комиссии

09.00 - свободная тренировка, работа технической комиссии на трассе

10.30 - открытие соревнований

10.45 - старт первого заезда

16.00 - подведение итогов

16.30 - Награждение победителей соревнований, закрытие соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу: Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. Телефоны организаторов: 8-912-875-38-86 (Русалев Сергей Анатольевич)

Вход для зрителей свободный! Приходи, будет жарко!

Напомним, что в прошлом году также проходил мотокросс (продолжение).

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