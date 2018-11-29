2018-11-29T10:55:37+03:00
Общество

В Ижевске пройдут соревнования по мотокроссу

В том году проходили аналогичные соревнования
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

22 декабря, в субботу, по адресу деревня Хохряки ул. Восточная возле тепличного комбината «Завьяловский» пройдут соревнования по мотокроссу памяти Николая Пешехонова.

Как сообщают организаторы, будет два заезда для каждого класса мотоциклов. В соревнованиях могут участвовать даже дети от 6 лет. Максимальное количество участников на старте – 40 человек. Все победители будут награждены медалями, кубками и дипломами.

Что нужно для участия:

- именная заявка на участие в соревнованиях;

- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб., включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом

- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие 18 лет);

- документ, удостоверяющий личность

- спортивное разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР;

- зачетная классификационная книжка спортсмена

- допуск врача к соревнованиям

Предварительная программа соревнований:

07.00 - Работа мандатной комиссии

09.00 - свободная тренировка, работа технической комиссии на трассе

10.30 - открытие соревнований

10.45 - старт первого заезда

16.00 - подведение итогов

16.30 - Награждение победителей соревнований, закрытие соревнований.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу: Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. Телефоны организаторов: 8-912-875-38-86 (Русалев Сергей Анатольевич)

Вход для зрителей свободный! Приходи, будет жарко!

Напомним, что в прошлом году также проходил мотокросс (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске на улице Ильфата Закирова произошел пожар в детском саду
О новой структуре администрации рассказал глава Ижевска
В Удмуртии пройдет ежегодная гонка на собачьих упряжках «Январская метель 2019»
В Ижевске объявили окончательный состав Общественной палаты
В Ижевске в «Ашане» забраковали 11 кг продуктов питания
В Удмуртии наказали девушку, которая незаконно продавала алкоголь
Большинство ижевских арендодателей не рады домашним питомцам
Сенатор от Удмуртии избран зампредом комитета СФ по экономической политике
В Ижевске в ДТП пострадали двое детей
Александр Ожмегов покинет пост главы Ленинского района Ижевска
В десяти соцучреждениях Ижевска не соблюдали температурный режим
До 2 декабря изменится подход к чистке дорог в Ижевске
Около 50 млн рублей долгов возвратили в бюджет Ижевска за месяц
Группа «Т Плюс» может вложить 5 млрд рублей в строительство новой генерации на базе ТЭЦ-2 в Ижевске
«Даже в туре не забывает о физкультуре»: Диана Арбенина в Ижевске посетила фитнес-клуб
В Удмуртии почтили память бойца из «Кречета», который погиб с Ильфатом Закировым в Чечне
«Ты сильнее»: Уроженка Ижевска Алина Загитова дала советы по здоровому образу жизни
В Ижевске мужчина украл 24 двигателя на автомобиль «Лада Веста»
«Этого больше нигде не увидеть»: выставка, посвященная Александру Волкову, работает последнюю неделю
Кировские полицейские раскрыли убийство жителя Удмуртии, которое произошло 18 лет назад
В Удмуртии разыскивают 14-летнего подростка
На восстановление национальной библиотеки Удмуртии выделят почти 390 миллионов рублей
В бюджет Ижевска за месяц вернули около 50 миллионов рублей
Уроженка Удмуртии будет следить за особо режимными объектами в Татарстане
«Дуры мы, дуры»: В Ижевске выступит театр «Парафраз»
Жителя Ижевска наказали за группу в «ВКонтакте», где публиковались интимные фото детей