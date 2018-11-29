В Ижевске пройдут соревнования по мотокроссу
22 декабря, в субботу, по адресу деревня Хохряки ул. Восточная возле тепличного комбината «Завьяловский» пройдут соревнования по мотокроссу памяти Николая Пешехонова.
Как сообщают организаторы, будет два заезда для каждого класса мотоциклов. В соревнованиях могут участвовать даже дети от 6 лет. Максимальное количество участников на старте – 40 человек. Все победители будут награждены медалями, кубками и дипломами.
Что нужно для участия:
- именная заявка на участие в соревнованиях;
- страховой полис от несчастного случая на сумму не менее 100 000 руб., включающий в свое покрытие занятия мотоциклетным спортом
- нотариально заверенное разрешение от обоих родителей (спортсмены, не достигшие 18 лет);
- документ, удостоверяющий личность
- спортивное разрешение на участие в национальных соревнованиях (лицензия) МФР;
- зачетная классификационная книжка спортсмена
- допуск врача к соревнованиям
Предварительная программа соревнований:
07.00 - Работа мандатной комиссии
09.00 - свободная тренировка, работа технической комиссии на трассе
10.30 - открытие соревнований
10.45 - старт первого заезда
16.00 - подведение итогов
16.30 - Награждение победителей соревнований, закрытие соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по адресу: Завьяловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2. Телефоны организаторов: 8-912-875-38-86 (Русалев Сергей Анатольевич)
Вход для зрителей свободный! Приходи, будет жарко!
Напомним, что в прошлом году также проходил мотокросс (продолжение).
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