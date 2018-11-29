Большинство ижевских арендодателей не рады домашним питомцам
Эксперты Авито Недвижимость провели исследование и выяснилось, что в Ижевске 12% хозяев запрещают селиться в их квартире с домашними животными. В связи с этим город занял восьмую строчку этого рейтинга. Рядом оказались Барнаул и Самара.
Кстати, первое место занял Санкт-Петербург (22% запрещают селиться с животными), а самым терпимым к питомцам городом оказалась Уфа.
Также в рейтинге есть средняя цена аренды жилья без животных. В Ижевске, например, она составляет 11 858 рублей (однокомнатная квартира) и 15 002 (двухкомнатная).
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