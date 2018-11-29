В Удмуртии наказали девушку, которая незаконно продавала алкоголь
В Удмуртии вынесли приговор девушке, которая продавала алкоголь у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Ранее ее уже штрафовали за аналогичное преступление.
Оказалось, что в марте 2018 года обвиняемая снова решила продавать алкоголь.
Девушка признала свою вину, ей назначили наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей
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