В Ижевске объявили окончательный состав Общественной палаты

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-29T12:52:04+03:00

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В Ижевске окончательно сформировали состав Общественной палаты. Довыборы еще 11 членов прошли путем тайного голосования. Уже утвержденными членами ОП были включены в состав:

Бочкарев Олег Михайлович – руководитель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо»

Воскресенских Роман Леонидович – руководитель епархиального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Зорин Алексей Дмитриевич – учитель истории АМОУ «Гуманитарный лицей»

Шампорова Наталья Сергеевна – психолог, создатель фонда «Луч Солнца»

Пушина Ирина Леонидовна – руководитель МБОУ «Детский сад №271»

Шевкунов Дмитрий Владимирович – директор детского технопарка «Кванториум», руководитель Штаба городских проектов «Лифт»

Арасланов Альберт Ахатович

Габдулхаева Эльмира Разимовна – эксперт по безбарьерной среде, член регионального штаба ОНФ в Удмуртии, руководитель удмуртской общественной инициативы «Добрые люди», генеральный директор ООО «Абсолют»

Сафронов Максим Игоревич

Шарипов Адель Юрьевич – учредитель и руководитель благотворительного фонда «Мирабель-Мир детям»

Исаченко Людмила Борисовна – начальник МКУ «Центр дошкольного образования и воспитания – Централизованная бухгалтерия» Первомайского района города Ижевска

Полномочия Общественной палаты предыдущего созыва истекают 14 декабря 2018 года. В течение 10 дней, после окончания полномочий, должно пройти первое заседание Общественной палаты нового, шестого созыва, что будет означать начало их работы.

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