2018-11-29T12:56:50+03:00
Общество

В Удмуртии пройдет ежегодная гонка на собачьих упряжках «Январская метель 2019»

Участие могут принять любые породы собак
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УдмуртииФото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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С 7 по 8 января в Удмуртии пройдет ежегодная гонка «Январская метель 2019» по адресу Завьяловский район, деревня Жеребенки.

Гонка по нескольким дистанциям - на 7 км и 5 км, а также только удмуртская безумная дисциплина – зимний каникросс на 1 км. Кстати, каникросс – это бег вместе с собакой, которая прицеплена к человеку и получается, что собака бежит и тянет человека.

Пока что программа мероприятия не известна, но в том году участие в гонке приняли более 50 спортсменов из Удмуртии, Татарстана, Пермского края и других регионов. Для гостей и участников выступили творческие коллективы, собравшиеся могли попробовать вкусные перепечи и шашлык. Также на мероприятии поприсутствовал Глава республики Александр Бречалов. О том, как это было, смотрите наш фоторепортаж.

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