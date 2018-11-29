2018-11-29T14:18:49+03:00
Происшествия

В Ижевске задержали мужчину, который украл иномарку

Ранее подозреваемый был судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 25-летнего жителя, подозреваемого в краже иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек попросил у знакомого в долг, так как денег у мужчины не оказалось, то преступник предложил оставить машину под залог. Потерпевший так и сделал, сумму залога – 90 тысяч рублей отдал преступнику.

- Через некоторое время задержанный выкупил автомобиль, а полученные деньги потратил, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 310 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит наказание 6 лет лишения свободы.

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