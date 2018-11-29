В Ижевске пьяному водителю такси, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор
В Ижевске вынесли приговор пьяному водителю такси, который сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- ДТП произошло 13 июня 2018 года, ночью на пешеходном переходе по улице им. Татьяны Барамзиной. От полученных травм потерпевший умер на месте, - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Обвиняемого признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишения права управлять автомобилем сроком на два года 6 месяцев.
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