В бюджете Удмуртии на 2019 год заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования
В бюджете Удмуртии заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на председателя правительства республики Ярослава Семенова.
Средства, выделенные из бюджета, пойдут на покупку и установку камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей.
Также определили пять «пилотов»:
- Ижевск как городской округ, отнесённый к первой группе по гражданской обороне с населением более 500 тыс. человек;
- Глазов как городской округ, отнесенный к третьей группе по гражданской обороне с населением до 500 тыс. человек;
- Можга как городской округ, не отнесенный к группе территорий по гражданской обороне;
- Камбарский район как муниципальный район, чьим центром является город районного значения;
- Увинский район как муниципальный район.
Так, в Ижевске установили в общественных местах 92 камеры, и еще три в фан-зоне парка им. Кирова, но они временные. На дорогах работает система фиксации правонарушений, в рамках предупреждения и защиты города от ЧС работают 26 терминальных комплексов информирования и оповещения населения.
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