2018-11-29T16:17:00+03:00
Экономика

В бюджете Удмуртии на 2019 год заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования

Также определили пять «пилотов»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: архивФото: архив
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В бюджете Удмуртии заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на председателя правительства республики Ярослава Семенова.

Средства, выделенные из бюджета, пойдут на покупку и установку камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

Также определили пять «пилотов»:

- Ижевск как городской округ, отнесённый к первой группе по гражданской обороне с населением более 500 тыс. человек;

- Глазов как городской округ, отнесенный к третьей группе по гражданской обороне с населением до 500 тыс. человек;

- Можга как городской округ, не отнесенный к группе территорий по гражданской обороне;

- Камбарский район как муниципальный район, чьим центром является город районного значения;

- Увинский район как муниципальный район.

Так, в Ижевске установили в общественных местах 92 камеры, и еще три в фан-зоне парка им. Кирова, но они временные. На дорогах работает система фиксации правонарушений, в рамках предупреждения и защиты города от ЧС работают 26 терминальных комплексов информирования и оповещения населения.

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