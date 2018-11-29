Утвердили границы между Удмуртией и Пермским краем

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-29T16:17:51+03:00

Этот вопрос обсудили на Законодательном собрании

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В Пермском крае 29 ноября одобрили законопроект об утверждении границ с Удмуртией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

- Установление линии прохождения общей границы позволит минимизировать регионам количество территориальных и земельных споров, способствует эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулирует поступление инвестиций в местную экономику, - сообщает Кадастровая палата Пермского края.

Напомним, что 27 ноября на очередной сессии обсуждали этот вопрос.

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