2018-11-29T16:32:34+03:00
Общество

В Удмуртии выявили больше 70 нарушений в сфере охоты и оружия

Возбуждено 48 дел
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии проходят проверки по выявлению нарушений среди охотников. Проверки подвергаются охотничьи документы и разрешения на оружие.

- За несколько дней инспекторы выявили более 70 нарушений, возбуждено 48 дел за нарушение правил охоты и 24 за нарушение в области оборота оружия. 4 ружья изъято,- об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.

Проверку проводят инспекторы минприроды Удмуртии и Росгвардии по республике.

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