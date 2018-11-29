В Удмуртии выявили больше 70 нарушений в сфере охоты и оружия
В Удмуртии проходят проверки по выявлению нарушений среди охотников. Проверки подвергаются охотничьи документы и разрешения на оружие.
- За несколько дней инспекторы выявили более 70 нарушений, возбуждено 48 дел за нарушение правил охоты и 24 за нарушение в области оборота оружия. 4 ружья изъято,- об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии.
Проверку проводят инспекторы минприроды Удмуртии и Росгвардии по республике.
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