В Ижевске сформирован новый состав Общественной палаты города

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-29T16:35:37+03:00

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28 ноября Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин провели прием представителей Общественной палаты города, которые были утверждены постановлением Главы муниципального образования «Город Ижевск» и решением Городской думы города Ижевска.

Олег Бекмеметьев подчеркнул: «Для эффективной работы местной власти важна обратная связь с населением, городскими сообществами. Мы надеемся на вашу помощь ждем совместной продуктивной работы».

- Два года назад состав Общественной палаты был расширен - увеличен до 33 человек, поскольку нам важно слышать людей, учитывать их интересы, - отметил Олег Гарин. - Общественная палата, прежде всего, дает более тесный контакт с жителями, охватывает все отрасли взаимодействия с городом и должна координировать работу всех НКО, а их у нас в городе более 1300, а также взаимодействовать с действующей властью.

Напомним, что в состав Общественной палаты вошли 33 представителя некоммерческого сектора.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.