2018-11-29T16:35:37+03:00
Общество

В Ижевске сформирован новый состав Общественной палаты города

В него вошли 33 представителя некоммерческого сектора
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

28 ноября Глава Ижевска Олег Бекмеметьев и Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин провели прием представителей Общественной палаты города, которые были утверждены постановлением Главы муниципального образования «Город Ижевск» и решением Городской думы города Ижевска.

Олег Бекмеметьев подчеркнул: «Для эффективной работы местной власти важна обратная связь с населением, городскими сообществами. Мы надеемся на вашу помощь ждем совместной продуктивной работы».

- Два года назад состав Общественной палаты был расширен - увеличен до 33 человек, поскольку нам важно слышать людей, учитывать их интересы, - отметил Олег Гарин. - Общественная палата, прежде всего, дает более тесный контакт с жителями, охватывает все отрасли взаимодействия с городом и должна координировать работу всех НКО, а их у нас в городе более 1300, а также взаимодействовать с действующей властью.

Напомним, что в состав Общественной палаты вошли 33 представителя некоммерческого сектора.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске откроется «Зимний пляж»
В одной из ижевских квартир обрушился потолок
В Ижевске наркоторговец проведет 18 лет в колонии
В Удмуртии выявили больше 70 нарушений в сфере охоты и оружия
Утвердили границы между Удмуртией и Пермским краем
В бюджете Удмуртии на 2019 год заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования
В Ижевске пьяному водителю такси, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор
Первые платежки на вывоз мусора придут жителям Удмуртии в феврале 2019 года
В Ижевске задержали мужчину, который украл иномарку
В Ижевске на улице Ильфата Закирова произошел пожар в детском саду
О новой структуре администрации рассказал глава Ижевска
В Удмуртии пройдет ежегодная гонка на собачьих упряжках «Январская метель 2019»
В Ижевске объявили окончательный состав Общественной палаты
В Ижевске в «Ашане» забраковали 11 кг продуктов питания
В Удмуртии наказали девушку, которая незаконно продавала алкоголь
Большинство ижевских арендодателей не рады домашним питомцам