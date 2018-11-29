2018-11-29T16:40:55+03:00
Происшествия

В Ижевске наркоторговец проведет 18 лет в колонии

В частности, он передавал запрещенные вещества во время очной ставки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске вынесли приговор 43-летнему жителю Ижевска за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- В 2016 году мужчина, перед проведением очной ставки со знакомым, передал ему наркотики. Также он продал запрещенные вещества лицу, который действовал в рамках проверочной закупки. При этом он незаконно хранил наркотики в крупном размере, - сообщает пресс-служба.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет 2 месяцев с ограничением свободы сроком на один год 10 месяцев. Восемь лет отбывание наказания в тюрьме, остальная часть в исправительной колонии.

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