2018-11-29T17:13:50+03:00
Происшествия

В одной из ижевских квартир обрушился потолок

Здание дома было построено 1960 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Dmitriy KhalyavinФото: Dmitriy Khalyavin
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В Ижевске в одной из квартир двухэтажного дома по адресу поселок Машиностроителей, 91 обрушился потолок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, потсрадавших нет.

Фото: Dmitriy Khalyavin

Фото: Dmitriy Khalyavin

Кроме того рассказывают, что несмотря на то, что дом 1960 года постройки, там никогда не ремонтировали крышу.

Судя по сайту "Реформа ЖКХ", здание не признано аварийным.

Фото: Dmitriy Khalyavin

Фото: Dmitriy Khalyavin

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