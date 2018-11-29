В одной из ижевских квартир обрушился потолок
Здание дома было построено 1960 году
Фото: Dmitriy Khalyavin
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В Ижевске в одной из квартир двухэтажного дома по адресу поселок Машиностроителей, 91 обрушился потолок. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, потсрадавших нет.
Фото: Dmitriy Khalyavin
Кроме того рассказывают, что несмотря на то, что дом 1960 года постройки, там никогда не ремонтировали крышу.
Судя по сайту "Реформа ЖКХ", здание не признано аварийным.
Фото: Dmitriy Khalyavin
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